НБА дозволить командам відкрити тренувальні бази

Джерело - Чемпіон.

Починаючи з 1 травня, НБА дозволить командам відкривати свої тренувальні бази для гравців в містах та штатах, де місцева влада послабили режим самоізоляції.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Командам буде дозволено відкривати приміщення для гравців на добровільних засадах для індивідуальної роботи, але групові тренування як і раніше будуть заборонені.