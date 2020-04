НБА дозволить командам відкрити тренувальні бази

Починаючи з 1 травня, НБА дозволить командам відкривати свої тренувальні бази для гравців в містах та штатах, де місцева влада послабили режим самоізоляції.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Командам буде дозволено відкривати приміщення для гравців на добровільних засадах для індивідуальної роботи, але групові тренування як і раніше будуть заборонені.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN.