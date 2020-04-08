 Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати

Сьогодні 22:39 415 0
Грати в НБА - це великий привілей
Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати
#Михайлюк, #НБА

Джерело - xsport.ua.

Баскетболіст Станіслав Михайлюк б вибрав боротьбу за титул замість якогось комфорту.

Про це заявив сам українець.

"Грати в НБА - це великий привілей. Тут гравці будують команди. Наприклад, Бакс були середняком, потім прийшов Янніс Адетокумбо і вони вже в топі. Хтось любить хорошу погоду, хтось любить пляж, хтось любить зиму. Мені без різниці, в якій команді грати, аби мені все подобалося, фронт-офісу все подобалося, тренер був хороший і взаєморозуміння між гравцями відповідне. Детройт на даний момент - це найкраще місце, в якому я міг би виявитися.

Я б вибрав боротьбу за титул замість якогось комфорту. Я грав в Лос-Анджелесі, але на пляж ні разу не вийшов до кінця сезону, хоча їхати з дому мені туди 2-3 хвилини. Так що все це для мене великого значення не мало. Мені важливіше, щоб команда вигравала, ти разом з нею боровся за чемпіонство. Так ти працюєш над своїм резюме і над тим, як люди тебе запам'ятають. Влітку ж можна жити де завгодно, після кар'єри жити в місці, де б ти хотів", - зазначив Михайлюк.

Раніше, ФІБА перенесе два чемпіонати Європи.

Нагадаємо, Бобров вилікування від коронавірусу.

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