Михайлюк вказав команду НБА, в якій би хотів грати

Баскетболіст Станіслав Михайлюк б вибрав боротьбу за титул замість якогось комфорту.

Про це заявив сам українець.

"Грати в НБА - це великий привілей. Тут гравці будують команди. Наприклад, Бакс були середняком, потім прийшов Янніс Адетокумбо і вони вже в топі. Хтось любить хорошу погоду, хтось любить пляж, хтось любить зиму. Мені без різниці, в якій команді грати, аби мені все подобалося, фронт-офісу все подобалося, тренер був хороший і взаєморозуміння між гравцями відповідне. Детройт на даний момент - це найкраще місце, в якому я міг би виявитися.

Я б вибрав боротьбу за титул замість якогось комфорту. Я грав в Лос-Анджелесі, але на пляж ні разу не вийшов до кінця сезону, хоча їхати з дому мені туди 2-3 хвилини. Так що все це для мене великого значення не мало. Мені важливіше, щоб команда вигравала, ти разом з нею боровся за чемпіонство. Так ти працюєш над своїм резюме і над тим, як люди тебе запам'ятають. Влітку ж можна жити де завгодно, після кар'єри жити в місці, де б ти хотів", - зазначив Михайлюк.