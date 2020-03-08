Американський захисник залишив Харківських Соколів

Джексон відіграв за дебютантів елітного дивізіону 18 матчів

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи припинили співпрацю з американським захисником Заком Джексоном.

Про це повідомляє ФБУ.

Легіонер відіграв за дебютантів елітного дивізіону 18 матчів, в яких, проводячи на майданчику в середньому по 29 хвилин, приносив команді 12.3 очка, 3.7 підбирання та 1.6 передачі (РЕ 10.8).

Джексон не брав участі в двох останніх матчах Соколів, в яких команда Олега Манойленка перемогла вдома Хімік та Черкаські Мавпи. Харків’яни посідають останнє 9 місце в турнірній таблиці з 4 перемогами у 25 матчах.

Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.

Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.