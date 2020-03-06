Харківські Соколи здійснили камбек у матчі з Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Черкаські Мавпи.
Після трьох зіграних чвертей гості мали перевагу у рахунку у шість очок. Та в останній чверті господарі зуміли переломити хід гри і святкувати перемогу.
Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
6 березня
Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 77:75 (21:20, 14:20, 17:18, 25:17)
Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.
Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.