Харківські Соколи здійснили камбек у матчі з Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Господарі святкували четверту перемогу у сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Черкаські Мавпи.

Після трьох зіграних чвертей гості мали перевагу у рахунку у шість очок. Та в останній чверті господарі зуміли переломити хід гри і святкувати перемогу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

6 березня

Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 77:75 (21:20, 14:20, 17:18, 25:17)

Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.

Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.