 Харківські Соколи здійснили камбек у матчі з Черкаськими Мавпами у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи здійснили камбек у матчі з Черкаськими Мавпами у Суперлізі

Сьогодні 21:25 160 0
Господарі святкували четверту перемогу у сезоні
Харківські Соколи здійснили камбек у матчі з Черкаськими Мавпами у Суперлізі
#Черкаські Мавпи, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Черкаські Мавпи.

Після трьох зіграних чвертей гості мали перевагу у рахунку у шість очок. Та в останній чверті господарі зуміли переломити хід гри і святкувати перемогу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат
6 березня

Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 77:75 (21:20, 14:20, 17:18, 25:17)

Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.

Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.

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