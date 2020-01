Ліллард встановив історичне досягнення в НБА

Гравець Портленда Дем'єн Ліллард оновив особистий і клубний рекорди результативності, набравши 61 очко в матчі з Голден Стейт.

За 45 хвилин на майданчику Ліллард реалізував 17 з 37 з гри, включаючи 11 з 20 з-за дуги, а також 16 з 16 штрафних. В його активі також 10 підборів і 7 передач при двох втрати.

Попередній рекорд Лілларда становив 60 очок і був встановлений в поточному сезоні в грі з Брукліном.

При цьому Ліллард стався першим гравцем в історії НБА, який в одному матчі набрав в не менше 60 очків, при цьому реалізувавши 10 кидків з дальньої дистанції.

