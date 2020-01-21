Ліллард встановив історичне досягнення в НБА

Джерело - Чемпіон.
Гравець Портленда Дем'єн Ліллард оновив особистий і клубний рекорди результативності, набравши 61 очко в матчі з Голден Стейт.
За 45 хвилин на майданчику Ліллард реалізував 17 з 37 з гри, включаючи 11 з 20 з-за дуги, а також 16 з 16 штрафних. В його активі також 10 підборів і 7 передач при двох втрати.
Попередній рекорд Лілларда становив 60 очок і був встановлений в поточному сезоні в грі з Брукліном.
При цьому Ліллард стався першим гравцем в історії НБА, який в одному матчі набрав в не менше 60 очків, при цьому реалізувавши 10 кидків з дальньої дистанції.
- 1st player in NBA History with 60+ points and 10+ threes in a game.— NBA.com/Stats (@nbastats) January 21, 2020
- 5th player in NBA History to record multiple games with 10+ threes, joining Stephen Curry (15), Klay Thompson (5), James Harden (3), and J.R. Smith (3).
Damian Lillard x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/ioEk8K8lob
Нагадаємо, Михайлюк встановив два особистих рекорди у матчі проти Атланти.