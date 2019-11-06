Збірна України потрапила у десятку найкращих команд рейтингу ФІБА

Українки посідають восьме місце

Джерело - ФБУ.

Напередодні старту відбіркової кампанії чемпіонату Європи 2021 року серед жінок ФІБА оприлюднила перший рейтинг сили національних збірних, у якому Україна посіла восьму сходинку серед 33-х.

Попри невиразний виступ на останньому чемпіонаті Європи в Ризі, ФІБА вважає нашу команду стабільно сильною в кваліфікації. Експерти вважають українок здатними спокійно перегравати команди Фінляндії та Португалії. Питання можуть виникнути лише проти Бельгії.

До речі, Бельгію експерти ФІБА розташували на п’ятій сходинці. Португалія – на 25-му місці, а Фінляндія – на 28-му.

Збірна України стартує в кваліфікації ЄвроБаскета-2021 виїзним матчем 14 листопада проти Бельгії та поєдинком 17 листопада в Харкові проти Португалії. Квитки на цей матч можна придбати за цим посиланням.

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