 Збірна України потрапила у десятку найкращих команд рейтингу ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Збірна України потрапила у десятку найкращих команд рейтингу ФІБА

Сьогодні 12:42 280 0
Українки посідають восьме місце
Збірна України потрапила у десятку найкращих команд рейтингу ФІБА
#Україна, #ФІБА

Джерело - ФБУ.

Напередодні старту відбіркової кампанії чемпіонату Європи 2021 року серед жінок ФІБА оприлюднила перший рейтинг сили національних збірних, у якому Україна посіла восьму сходинку серед 33-х.

Попри невиразний виступ на останньому чемпіонаті Європи в Ризі, ФІБА вважає нашу команду стабільно сильною в кваліфікації. Експерти вважають українок здатними спокійно перегравати команди Фінляндії та Португалії. Питання можуть виникнути лише проти Бельгії.

До речі, Бельгію експерти ФІБА розташували на п’ятій сходинці. Португалія – на 25-му місці, а Фінляндія – на 28-му.

Збірна України стартує в кваліфікації ЄвроБаскета-2021 виїзним матчем 14 листопада проти Бельгії та поєдинком 17 листопада в Харкові проти Португалії. Квитки на цей матч можна придбати за цим посиланням. 

Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.

Раніше, Американський центровий покинув Київ-Баскет.

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