Американський центровий покинув Київ-Баскет

Малік Дайм покинув Київ-Баскет

Тренерський штaб Айнарса Багатскіса вирішив не подовжувати співпрацю з американським центровим Маліком Даймом після закінчення трай-ауту.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

"Ми бажаємо Маліку успіху у його подальшій кар'єрі та дякуємо за співпрацю", - йдеться в повідомленні.

У матчі Кубка Європи ФІБА проти Левські Дайм відіграв 16,5 хвилин і приніс команді 8 очок, 1 блок, 1 перехоплення та 2 підбирання.

Нагадаємо, Київ-Баскет здолав Левскі у Кубку Європи ФІБА.

Раніше, Дніпро програв у Білорусі.