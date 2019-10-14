Ягупова переможно стартувала у чемпіонаті Туреччини

Джерело - ФБУ.
Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова успішно стартувала у чемпіонаті Туреччини.
Про це повідомляє ФБУ.
У стартовому поєдинку її Фенербахче переміг вдома Бешикташ – 97:54.
Українка стала найрезультативнішим гравцем матчу. За 26 хвилин вона набрала 21 очко (6/7 двоочкових, 2/5 триочкових, 3/3 штрафних), 4 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення.
Нагадаємо, раніше Ягупова допомогла Фенербахче виграти Кубок президента, ставши MVP поєдинку.
Раніше, Дніпро переміг БК Запоріжжя, а Хімік знищив Черкаські Мавпи.