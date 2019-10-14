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Ягупова переможно стартувала у чемпіонаті Туреччини

Вчора 22:35 313 0
Українка стала найрезультативнішим гравцем матчу
Ягупова переможно стартувала у чемпіонаті Туреччини
#Ягупова, #Фенербахче

Джерело - ФБУ.

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова успішно стартувала у чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє ФБУ.

У стартовому поєдинку її Фенербахче переміг вдома Бешикташ – 97:54.

Українка стала найрезультативнішим гравцем матчу. За 26 хвилин вона набрала 21 очко (6/7 двоочкових, 2/5 триочкових, 3/3 штрафних), 4 підбирання, 6 передач, 1 перехоплення.

Нагадаємо, раніше Ягупова допомогла Фенербахче виграти Кубок президента, ставши MVP поєдинку.

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