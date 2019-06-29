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Україна розгромила Данію в кваліфікації на Євро-2019

Сьогодні 22:27 324 0
Українки впевнено виграли кваліфікацію на Євро
Україна розгромила Данію в кваліфікації на Євро-2019

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 впевнено здобула другу перемогу у кваліфікації на Чемпіонат Європи.

Про це повідомляє ФБУ.

Початок матчу із Данією відзначився в’язкою боротьбою. Суперниці не дозволяли виконувати легкі спроби та відповідно швидко набирати бали.

Однак українки стараннями Філевич та Цюбик змогли встановити значну перевагу у рахунку. У підсумку Україна впевнено перемогла Данію із рахунком – 18:9.

Збірна Україна здобула дві перемоги у кваліфікації та зайняла перше місце у своїй групі.

Кваліфікаця до Чемпіонату Європи
Київ, Україна
29 червня 
 
Україна – Данія 18:9
Раніше, Україна перемогла Австрію.
 
Нагадаємо, Іспанія розгромила Україну на старті Євробаскету-2019.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Данія, #Євро-2019
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