 Войцех: У мене була перевага - Гонсалвеш учора не грала | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Войцех: У мене була перевага - Гонсалвеш учора не грала

Сьогодні 16:09 219 0
Україна розповіла про стартові матчі чемпіонату
Войцех: У мене була перевага - Гонсалвеш учора не грала
#Войцех

Джерело - Чемпіон.

Українська бадмінтоністка Наталя Войцех на чемпіонаті Європи у Києві концентрується виключно на грі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я намагаюся не думати про підрахунок очок - це тільки заважає. Концентруюся на кожній окремій грі. Так вийшло, що португалка Соня Гонсалвеш виявилася зручнішою за Єнїру Штадельманн зі Швейцарії. Сказалося й те, що я вчора грала, а португалка пропускала перше коло - сьогодні почувалася набагато краще, аніж учора", - зазначила Войцех.

Раніше, Войцех розібралася із Гонсалвеш на чемпіонаті Європи.

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