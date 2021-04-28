Войцех: У мене була перевага - Гонсалвеш учора не грала

Українська бадмінтоністка Наталя Войцех на чемпіонаті Європи у Києві концентрується виключно на грі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я намагаюся не думати про підрахунок очок - це тільки заважає. Концентруюся на кожній окремій грі. Так вийшло, що португалка Соня Гонсалвеш виявилася зручнішою за Єнїру Штадельманн зі Швейцарії. Сказалося й те, що я вчора грала, а португалка пропускала перше коло - сьогодні почувалася набагато краще, аніж учора", - зазначила Войцех.