Атращенков пояснив жахливий старт на чемпіонаті Європи

Український бадмінтоніст Валерій Атращенков оцінив свій матч у змішаному розряді на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам бадмінтоніст.

"Ми давно не грали, тим більше разом із Лізою, тому й такий жахливий початок. Для нас стало величезною несподіванкою, що організатори дали нам wild card.

Ми хотіли зіграти, якомога краще вдома та в цілому задоволені, зважаючи на вищесказане", - розповів Атращенков.