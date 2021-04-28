Атращенков пояснив жахливий старт на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Український бадмінтоніст Валерій Атращенков оцінив свій матч у змішаному розряді на чемпіонаті Європи.
Про це розповів сам бадмінтоніст.
"Ми давно не грали, тим більше разом із Лізою, тому й такий жахливий початок. Для нас стало величезною несподіванкою, що організатори дали нам wild card.
Ми хотіли зіграти, якомога краще вдома та в цілому задоволені, зважаючи на вищесказане", - розповів Атращенков.
Нагадаємо, Валерій Атращенков у парі з Єлізаветою Жаркою поступився дуету з Франції - Ронан Лабар / Анн Тран.