Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією

Українки завоювали бронзові нагороди на континентальній першості-1980

Джерело - Чемпiон.

Аллі Продан належить унікальний рекорд - разом з Надією Літвінчевою вони зуміли завоювати бронзову медаль чемпіонату Європи в парному розряді - першу для СРСР в бадмінтоні. Це трапилося на турнірі в Гронінгені в 1980 році.

Максим Розенко розпитав Аллу Продан про це досягнення, її теперішнє життя та очікування від квітневого Євро-2021 в Києві.

Алло Аркадіївно, коли 1980 року ви з Надією Літвінчевою завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи, могли уявити що за наступні 40 років ніхто не зможе повторити це досягнення?

Про це точно не думали. В Голландії для нас все склалося вдало. В парному розряді традиційно брали участь 32 пари. Найбільше запам’яталося наше протистояння проти британок за вихід в четвірку. Ми несподівано виграли, хоча на нас не ставив ніхто. Це була справжня сенсація! А в півфіналі з данками не вистачило класу. Потрібно визнати, що вони були сильніші, ніж ми.

Що вам завадило повторити цей результат в подальшій спортивній кар’єрі?

Травма руки, яку отримала саме в Гронінгені. Зараз вже важко сказати, в протистоянні з ким зірвала плече - з британками чи датчанками. Повернулася в Дніпропетровськ, не могла підняти руку. Виявилося, що в мене надрив зв’язки. Лікувалася півтора роки. Костоправ попередив, що навряд чи зможу вийти на свій попередній рівень. Ще виграла чемпіонат СРСР -1982 і після цього, в 25 років перейшла на тренерську роботу. Працюю тренером вже майже 40 років.

Була можливість працювати тренером за кордоном?

Так, в 1998 році отримала запрошення з Бельгії. В цій країні проводився чемпіонат світу по лінії Міжнародної федерації школярів. На ньому мені і запропонували роботу тренером. Відмовилась. Коли ми виїжджали на міжнародні турніри, рахувала дні до повернення додому. Навряд чи б змогла місяцями працювати за кордоном. Не той в мене характер - швидко тягне додому.

Хто з ваших вихованців досяг серйозних результатів в українському бадмінтоні?

Я треную навчальні групи, потім передаю молодь іншим тренерам. У мене тренувалася Маша Улітіна, яка зараз у складі збірної України буде готуватися до чемпіонату Європи. Зараз тренером Маші є Вікторія Семенюта.

Для популяризації бадмінтону в Україні проведення чемпіонату Європи в квітні - гарний крок?

Безумовно, це чудове рішення. Вдячна президенту Федерації бадмінтону України Олексію Дніпрову, який наполіг на проведенні континентальної першості в Києві. Україна вперше приймає турнір такого рангу з бадмінтону і цим все сказано. Я теж подала заявку, хочу взяти участь в чемпіонаті Європи у якості лінійного судді. Сподіваюсь, що пройду відбір.

Хто з українців може приємно здивувати на Євро?

Я вірю в кожного представника нашої збірною. Наші бронзові нагороди на континентальній першості в 1980 році були справжньої сенсацією. Можливо, і в рідних стінах хтось з українців зможе приємно здивувати. Це може бути і Маша Улітіна, і Даніл Баснюк, і Артем Почтарьов. Та будь-хто з української дружини.

Особиста справа

Алла Продан. Народилася в Дніпропетровську 2 грудня 1957 року. Майстер спорту міжнародного класу (1980) з бадмінтону.

Бронзова призерка чемпіонату Європи-1980 в парному розряді (разом з Надією Літвінчевою). Дворазова чемпіонка СРСР в одиночному розряді (1978, 1979). 4-разова чемпіонка СРСР в парному розряді (1977, 1978, 1979, 1982). Працює тренером в спортивном клубі “Метеор” (Дніпро).