 Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
Рома обіграла Аякс, Славія вирвала нічию в Арсенала у чвертьфіналі Ліги Європи
08.04.2021 23:56 2410
Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 13:40 1019
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Сьогодні 13:34 187
Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 11:29 721
Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 10:04 1074
Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА
Сьогодні 09:06 848
Реал Мадрид - Барселона: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:35 5160
Збірна України поступилась Північній Ірландії у плей-оф кваліфікації на Євро-2022
Вчора 20:53 1546 1
Марущак - чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики у Москві
Вчора 20:37 965
Ребров оцінив своє майбутнє у Ференцвароші
Вчора 19:30 1855
Блоги
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:11 135
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:34 186
У Росії футбольний матч закінчився масовою бійкою
У Росії футбольний матч закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:15 317
Футболістка повторила легендарний гол Алієва
Футболістка повторила легендарний гол Алієва Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:47 563
У гравця Карпат украли футболку прямо під час гри. Злодія знайшли
У гравця Карпат украли футболку прямо під час гри. Злодія знайшли Valeriy Ruchka
Вчора 18:20 1031
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі
Тому що Ахметов — півень. Президента Шахтаря образили у прямому ефірі на його телеканалі Valeriy Ruchka
07.04.2021 12:08 8824
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:53 3076
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:17 2650
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль Андрій Твердохліб
06.04.2021 19:52 6150 2
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року Андрій Твердохліб
06.04.2021 18:45 1401
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:39 Футбол Карпати Галич - Епіцентр 1:0. Огляд матчу 73
14:25 Футбол Тайсон більше не зіграє за Шахтар 233
14:12 Футбол Дзаньоло пропустить Євро через травму коліна 154
14:11 Блог Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі 136
13:57 Футбол Раньєрі покине Сампдорію влітку 195
13:40 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 1019
13:40 Футбол Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Лідсом 298
13:39 ЄВРО 2021 з бадмінтону Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією 2065
13:34 Блог Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою 187
13:29 Футбол Куман про матч з Реалом: Нам потрібні найкращий Мессі та Барселона 341
13:13 Футбол Мораес та Соломон в основі Шахтаря на матчі з Маріуполем 1331
12:57 Бокс Сехудо оголосив про бій проти Мейвезера 423
12:42 Футбол Атлетіко може придбати Госенса 384
12:30 Футбол Тоттенгем може бойкотувати соцмережі через расистські висловлювання 418
12:15 Блог У Росії футбольний матч закінчився масовою бійкою 320
12:08 Футбол Мати Тайсона: Син підписав попередній контракт з Інтернасьоналем 466
11:57 Футбол 8 гравців Інгульця пропустять поєдинок із Зорею 615
11:38 Кіберспорт Lviv Boars - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 485
11:29 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 721
11:27 Футбол Метал - Нікополь 3:0. Огляд матчу 500
11:12 Футбол Коноплянка пропустить три тижні через травму 610
10:57 Футбол Піхальонок пропустить матч з Динамо 666
10:42 Футбол Роналду попросив Ювентус придбати Марсело 691
10:29 Футбол Фулгем - Вулвергемптон 0:1. Огляд матчу 613
10:06 Кіберспорт Azov Wolves переграли Lviv Boars у плей-оф чемпіонату України 673

Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією

Сьогодні 13:39 2065 0
Українки завоювали бронзові нагороди на континентальній першості-1980
Алла Продан: Наш виступ на чемпіонаті Європи був справжньою сенсацією

Джерело - Чемпiон.

Аллі Продан належить унікальний рекорд - разом з Надією Літвінчевою вони зуміли завоювати бронзову медаль чемпіонату Європи в парному розряді - першу для СРСР в бадмінтоні. Це трапилося на турнірі в Гронінгені в 1980 році.

Максим Розенко розпитав Аллу Продан про це досягнення, її теперішнє життя та очікування від квітневого Євро-2021 в Києві.   

 

Алло Аркадіївно, коли 1980 року ви з Надією Літвінчевою завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи, могли уявити що за наступні 40 років ніхто не зможе повторити це досягнення?

Про це точно не думали. В Голландії для нас все склалося вдало. В парному розряді традиційно брали участь 32 пари. Найбільше запам’яталося наше протистояння проти британок за вихід в четвірку. Ми несподівано виграли, хоча на нас не ставив ніхто. Це була справжня сенсація! А в півфіналі з данками не вистачило класу. Потрібно визнати, що вони були сильніші, ніж ми. 

Що вам завадило повторити цей результат в подальшій спортивній кар’єрі?

Травма руки, яку отримала саме в Гронінгені. Зараз вже важко сказати, в протистоянні з ким зірвала плече - з британками чи датчанками. Повернулася в Дніпропетровськ, не могла підняти руку. Виявилося, що в мене надрив зв’язки.  Лікувалася півтора роки. Костоправ попередив, що навряд чи зможу вийти на свій попередній рівень. Ще виграла чемпіонат СРСР -1982 і після цього, в 25 років перейшла на тренерську роботу. Працюю тренером вже майже 40 років. 

Була можливість працювати тренером за кордоном?

Так, в 1998 році отримала запрошення з Бельгії. В цій країні проводився чемпіонат світу по лінії Міжнародної федерації школярів. На ньому мені і запропонували роботу тренером. Відмовилась. Коли ми виїжджали на міжнародні турніри, рахувала дні до повернення додому. Навряд чи б змогла місяцями працювати за кордоном. Не той в мене характер - швидко тягне додому. 

Хто з ваших вихованців досяг серйозних результатів в українському бадмінтоні? 

Я треную навчальні групи, потім передаю молодь іншим тренерам. У мене тренувалася Маша Улітіна, яка зараз у складі збірної України буде готуватися до чемпіонату Європи. Зараз тренером Маші є Вікторія Семенюта. 

Для популяризації бадмінтону в Україні проведення чемпіонату Європи в квітні - гарний крок?

Безумовно, це чудове рішення. Вдячна президенту Федерації бадмінтону України Олексію Дніпрову, який наполіг на проведенні континентальної першості в Києві. Україна вперше приймає турнір такого рангу з бадмінтону і цим все сказано. Я теж подала заявку, хочу взяти участь в чемпіонаті Європи у якості лінійного судді. Сподіваюсь, що пройду відбір.  

Хто з українців може приємно здивувати на Євро?

Я вірю в кожного представника нашої збірною. Наші бронзові нагороди на континентальній першості в 1980 році були справжньої сенсацією. Можливо, і в рідних стінах хтось з українців зможе приємно здивувати. Це може бути і Маша Улітіна, і Даніл Баснюк, і Артем Почтарьов. Та будь-хто з української дружини. 

Особиста справа

Алла Продан. Народилася  в Дніпропетровську 2 грудня 1957 року. Майстер спорту міжнародного класу (1980) з бадмінтону. 

Бронзова призерка чемпіонату Європи-1980 в парному розряді (разом з Надією Літвінчевою).  Дворазова чемпіонка СРСР в одиночному розряді (1978, 1979). 4-разова чемпіонка СРСР в парному розряді (1977, 1978, 1979, 1982). Працює тренером в спортивном клубі “Метеор” (Дніпро).  

 

Коментарі ()