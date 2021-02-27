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Власник Астон Мартін: Чекаємо від Феттеля боротьби за титул

Сьогодні 10:08 237 0
Лоуренс Стролл упевнений у своєму новому пілоті
Власник Астон Мартін: Чекаємо від Феттеля боротьби за титул
#Феттель, #Астон Мартін, #Стролл

Джерело - f1analytic.com.

Пілот Астон Мартін Себастьян Феттель зможе поборотися за титул чемпіона Формули-1.

Про це заявив власник команди Лоуренс Стролл.

"Ми вже пройшли великий шлях, але поки не стали чемпіонами світу. Себастьян володіє необхідною робочою етикою, настроєм, які необхідні для боротьби за титул. Він дуже мотивований стати одним з тих, хто поверне Астон Мартін у Формулу-1. Я анітрохи не сумніваюся, що він буде швидким як ніколи", - сказав Стролл.

Нагадаємо, Алонсо не братиме участі в презентації Альпін 2 березня.

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