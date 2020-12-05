Другий пілот Ред Булл Алекс Албон ризикує покинути Формулу-1 після цього сезону.

Про це заявив керівник австрійської команди Крістіан Хорнер.

"Я не думаю, що Албон є частиною плану Франца Тоста на наступний сезон. Так що, швидше за все, він або залишиться в Ред Булл, або на рік потрапить на лаву запасних. Ми зосереджені на тому, щоб дати йому можливість проявити себе. У нього в запасі дві гонки. У минулий вікенд він зробив хорошу роботу і виявився вдруге в кар'єрі на подіумі", - заявив керівник команди.