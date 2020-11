Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон виграв гонку на Гран-прі Емілії-Романьї.

Друге місце у заїзді зайняв партнер Гамільтона по команді Валтері Боттас. Трійку несподівано замкнув представник Рено Даніель Ріккардо.

🏁 TOP 10 - END OF RACE 🏁



HAM 🏆📸

BOT

RIC

KVY

LEC

PER

SAI

NOR

RAI

GIO #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/j2265SDlLU