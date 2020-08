Пілот Формули-1 Перес перехворів коронавірусом і повернеться в гонки

Пілот Рейсінг пойнт Серхіо Перес здав негативний тест на коронавірус і готовий повернутися в болід на найближчий Гран-прі Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

More here: @SChecoPerez tested negative for COVID-19, and has been cleared by the FIA to racehttps://t.co/D00CVq2kiH