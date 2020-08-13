Пілот Формули-1 Перес перехворів коронавірусом і повернеться в гонки

Мексиканець буде виступати на Гран-прі Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Пілот Рейсінг пойнт Серхіо Перес здав негативний тест на коронавірус і готовий повернутися в болід на найближчий Гран-прі Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

More here: @SChecoPerez tested negative for COVID-19, and has been cleared by the FIA to racehttps://t.co/D00CVq2kiH — Formula 1 (@F1) August 13, 2020

Перес став першим пілотом Ф-1, який захворів коронавірусом. Гонщик пропустив два поспіль етапи. У перших трьох гонках сезону мексиканець тричі фінішував в ТОП-7.

Ніко Хюлькенберг, який підміняв Переса два етапи, залишається резервним пілотом Рейсінг Поінт.

Нагадаємо, Феттель підписав контракт з Астон Мартін.