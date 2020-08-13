Пілот Формули-1 Перес перехворів коронавірусом і повернеться в гонки

Джерело - Чемпіон.
Пілот Рейсінг пойнт Серхіо Перес здав негативний тест на коронавірус і готовий повернутися в болід на найближчий Гран-прі Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба команди.
More here: @SChecoPerez tested negative for COVID-19, and has been cleared by the FIA to racehttps://t.co/D00CVq2kiH— Formula 1 (@F1) August 13, 2020
Перес став першим пілотом Ф-1, який захворів коронавірусом. Гонщик пропустив два поспіль етапи. У перших трьох гонках сезону мексиканець тричі фінішував в ТОП-7.
Ніко Хюлькенберг, який підміняв Переса два етапи, залишається резервним пілотом Рейсінг Поінт.
Нагадаємо, Феттель підписав контракт з Астон Мартін.