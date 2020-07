Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав штраф в три позиції за ігнорування жовтих прапорів в кваліфікації до Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє F1 Grid.

Британець не зменшив швидкість після вильоту Валттері Боттаса на останніх хвилинах сесії.

