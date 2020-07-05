 Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії

Сьогодні 15:47 686 0
Британець не зменшив швидкість після вильоту Валттері Боттаса на останніх хвилинах сесії
Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії
#Гамільтон, #Мерседес, #Боттас, #Гран-прі Австрії

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав штраф в три позиції за ігнорування жовтих прапорів в кваліфікації до Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє F1 Grid.

Британець не зменшив швидкість після вильоту Валттері Боттаса на останніх хвилинах сесії.

Гамільтон розпочне Гран-прі Австрії з п'ятої позиції. На другу сходинку перемістився Макс Ферстаппен, на третю - Ландо Норріс, а на четверту - Алекс Албон.

Напередодні стюарди вирішили не карати гонщика, проте переглянули своє рішення після протесту Ред Булл.

Нагадаємо, Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року.

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