Гамільтон отримав штраф в три позиції на старті Гран-прі Австрії

Британець не зменшив швидкість після вильоту Валттері Боттаса на останніх хвилинах сесії

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон отримав штраф в три позиції за ігнорування жовтих прапорів в кваліфікації до Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє F1 Grid.

Британець не зменшив швидкість після вильоту Валттері Боттаса на останніх хвилинах сесії.

BREAKING: Hamilton given 3-place grid penalty. Will start Austrian Grand Prix from P5. #F1 #AustriaGP #WeRaceAsOne — F1 Grid (@F1grid) July 5, 2020

Гамільтон розпочне Гран-прі Австрії з п'ятої позиції. На другу сходинку перемістився Макс Ферстаппен, на третю - Ландо Норріс, а на четверту - Алекс Албон.

Напередодні стюарди вирішили не карати гонщика, проте переглянули своє рішення після протесту Ред Булл.

Нагадаємо, Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року.