Ріккардо залишить Рено і перейде у Макларен

Досвідчений пілот знову змінить команду

Джерело - Чемпіон.

Команда Формули-1 Макларен підписала контракт з пілотом Даніелем Ріккардо.

Про це повідомляє Sky Sports.

Угода почне діяти з сезону-2021.

Про терміни договору інформації поки немає, але відзначається, що контракт на кілька років.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝



Read more ⬇️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

30-річний Ріккардо з 2019 року виступає за Рено, проте продовжувати контракт, який завершується в кінці цього року, австралійський гонщик не буде.

У Макларені Ріккардо замінить Карлоса Сайнса. Перехід Даніеля підтверджує, що Сайнс йде в Феррарі на місце Себастьяна Феттеля.

Макларен з 2021 року повертається на мотори Мерседеса. Крім того, керівництво сподівається, що з введенням нового технічного регламенту і ліміту на витрати в Ф-1 команда зуміє повернути колишні позиції.