Ріккардо залишить Рено і перейде у Макларен

Команда Формули-1 Макларен підписала контракт з пілотом Даніелем Ріккардо.

Про це повідомляє Sky Sports.

Угода почне діяти з сезону-2021.

Про терміни договору інформації поки немає, але відзначається, що контракт на кілька років.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. 🤝



