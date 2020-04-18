Німець не переживає через скорочення зарплатні

Пілот Феррарі Себастьян Феттель не хоче піаритися за рахунок скорочення своєї зарплати.

Про це він нещодавно заявив.

"Це безперечно те, про що я говорю з командою. Ми поки не знаємо, як буде виглядати сезон, коли він почнеться, скільки ми зможемо провести гонок. Я завжди намагався тримати подібні рішення при собі і не виносити їх далі команди", - заявив німець.

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"Цей випадок не стане винятком. Я не збираюся використовувати скорочення зарплати як самопіар. Всі схожі рішення раніше я приймав в таємниці, і тепер буде так само", - пообіцяв Феттель.

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