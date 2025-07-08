Ексдиректор Арсенала отримав посаду в Ноттінгемі

Колишній спортивний директор лондонського Арсенала Еду Гаспар отримав посаду в Ноттінгем Форест.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

47-річний фахівець обійматиме посаду глобального керівника відділу з футбольних операцій.

Nottingham Forest is proud to announce the appointment of Edu Gaspar as Global Head of Football, a newly established leadership role overseeing football operations. — Nottingham Forest (@NFFC) July 7, 2025

Окрім трансферів, обов'язками Еду буде слідкувати за розвитком гравців та формування складу команди.

Останнім клубом Гаспара був Арсенал, який він залишив у листопаді 2024 року. До цього ексфутболіст працював у збірній Бразилії та Корінтіансі.

Нагадаємо, що в Арсеналі його замінив спочатку Джейсон Айто, а згодом Андреа Берта.

Раніше Ноттінгем оголосив про підписання нападника Ботафого та збірної Бразилії.