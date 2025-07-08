Ексдиректор Арсенала отримав посаду в Ноттінгемі
Еду Гаспар
Ноттінгем Форест
Колишній спортивний директор лондонського Арсенала Еду Гаспар отримав посаду в Ноттінгем Форест.
Про це повідомила пресслужба "лісників".
47-річний фахівець обійматиме посаду глобального керівника відділу з футбольних операцій.
Окрім трансферів, обов'язками Еду буде слідкувати за розвитком гравців та формування складу команди.
Останнім клубом Гаспара був Арсенал, який він залишив у листопаді 2024 року. До цього ексфутболіст працював у збірній Бразилії та Корінтіансі.
Нагадаємо, що в Арсеналі його замінив спочатку Джейсон Айто, а згодом Андреа Берта.
Раніше Ноттінгем оголосив про підписання нападника Ботафого та збірної Бразилії.