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Ексдиректор Арсенала отримав посаду в Ноттінгемі

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 07:06
Еду Гаспар
Еду Гаспар
Ноттінгем Форест

Колишній спортивний директор лондонського Арсенала Еду Гаспар отримав посаду в Ноттінгем Форест.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

47-річний фахівець обійматиме посаду глобального керівника відділу з футбольних операцій.

Окрім трансферів, обов'язками Еду буде слідкувати за розвитком гравців та формування складу команди.

Останнім клубом Гаспара був Арсенал, який він залишив у листопаді 2024 року. До цього ексфутболіст працював у збірній Бразилії та Корінтіансі.

Нагадаємо, що в Арсеналі його замінив спочатку Джейсон Айто, а згодом Андреа Берта.

Раніше Ноттінгем оголосив про підписання нападника Ботафого та збірної Бразилії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Ноттінгем Форест Еду Гаспар

Еду Гаспар

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