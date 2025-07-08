Легенда Манчестер Юнайтед підписав солідний контракт з BBC

Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні отримав контракт від телеканалу BBC.

Про це повідомляє Talksport.

Екстренера Плімута запросили на постійну роботу в програму Match of the Day. За два роки Руні отримає 800 000 фунтів.

Зазначимо, що на даний час ексфутболіст працює експертом на Amazon Prime Video. Останнім клубом у тренерській кар'єрі британця був саме Аргайл, звідки його було звільнено 31 грудня 2024 року.

Протягом своєї тренерської кар'єри Руні працював у Бірмінгемі, Дербі та Ді Сі Юнайтед.

Раніше ЗМІ писали про інтерес до фахівця з боку Блекберна та Кембріджа, але Роверс вирішили призначити на посаду головного тренера Валерьєна Ісмаеля.

Раніше відомий аргентинський футболіст Карлос Тевес заявив, що Руні був кращим на полі за Роналду та Мессі.