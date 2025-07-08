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Зірка Індіани пропустить сезон-2025/26 через травму

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 07:45
Зірка Індіани пропустить сезон-2025/26 через травму
Тайріз Халібертон
Індіана Пейсерс

Лідер Індіани Тайріз Халібертон пропустить сезон-2025/26 через травму ахіллового сухожилля.

Цю інформацію президент Пейсерс Кевін Прітчард підтвердив у коментарі ESPN.

"Я не сумніваюсь, що він повернеться ще сильнішим, ніж будь-коли був. Операція пройшла добре, але наступного сезону він не гратиме. Ми не хочемо ризикувати, тому можете навіть не сподіватись на це", – розповів функціонер.

25-річний захисник травмувався у середині першої чверті фінальної сьомої гри проти Оклахоми (91:103). Отримавши м'яч, Тайріз пішов у прохід, але після першого ж кроку впав.

Самостійно залишити майданчик зірковий захисник Індіани не зміг.

Тайріз Халібертон встиг провести 7 хвилин на паркеті сьомого матчу, за які він набрав 9 очок, реалізувавши 3/4 триочкових кидків.

Нагадаємо, Індіана програла фінал НБА, поступившись Оклахомі у семиматчевому протистоянні. 

Раніше свою травму прокоментував сам Халібертон.

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