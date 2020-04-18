Джерело - f1analytic.com.
Пілот Феррарі Себастьян Феттель знаходиться на початковій стадії переговорів щодо нового контракту з командою.
Про це він розповів порталу reuters.
"Думаю, що одна з ключових речей зараз для всіх, стосується вона спорту чи ні, це - терпіння. Очевидно, рішення залежить від того, коли у нас буде перша гонка. Є велика ймовірність, що нам доведеться домовитися до її старту", - сказав Феттель.
Нагадаємо, можуть зникнути 4 команди Формули-1.
Раніше повідомлялося, що Формула-1 може відновити сезон гонкою в Австралії.