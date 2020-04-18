Пілот Феррарі Себастьян Феттель знаходиться на початковій стадії переговорів щодо нового контракту з командою.

Про це він розповів порталу reuters.

"Думаю, що одна з ключових речей зараз для всіх, стосується вона спорту чи ні, це - терпіння. Очевидно, рішення залежить від того, коли у нас буде перша гонка. Є велика ймовірність, що нам доведеться домовитися до її старту", - сказав Феттель.