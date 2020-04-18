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Феттель: Ми ведемо з Феррарі переговори про новий контракт

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Феттель: Ми ведемо з Феррарі переговори про новий контракт
#Феттель, #Феррарі, #Формула-1

Джерело - f1analytic.com.

Пілот Феррарі Себастьян Феттель знаходиться на початковій стадії переговорів щодо нового контракту з командою.

Про це він розповів порталу reuters.

"Думаю, що одна з ключових речей зараз для всіх, стосується вона спорту чи ні, це - терпіння. Очевидно, рішення залежить від того, коли у нас буде перша гонка. Є велика ймовірність, що нам доведеться домовитися до її старту", - сказав Феттель.

Нагадаємо, можуть зникнути 4 команди Формули-1.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 може відновити сезон гонкою в Австралії.

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