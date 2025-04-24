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Гравець Манчестер Юнайтед хоче перейти в клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів

Олексій Погорелов — 24 квітня 2025, 08:48
Гравець Манчестер Юнайтед хоче перейти в клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів
Маркус Рашфорд
Getty images

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд націлений перейти в клуб, який наступного року гратиме у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 27-річний англієць має намір відкласти рішення щодо свого майбутнього до завершення поточного сезону, який він завершить в оренді у складі Астон Вілли.

У січні цього року клуб з Бірмінгему домовився з МЮ про оренду футболіста до кінця кампанії з можливістю викупу його контракту за 40 мільйонів фунтів. Віллани ще не вирішили, чи варто витрачати таку сумму на Рашфорда.

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Якщо Астон Вілла зважиться на трансфер, клубу та гравцю ще потрібно буде узгодити умови особистого контракту, і саме його зарплата в розмірі 350 тисяч фунтів на тиждень може стати каменем спотикання.

Чинна угода Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року. Вихованець "червоних дияволів" не проти повернення на "Олд Траффорд", але він не вірить, що гратиме там за Рубена Аморіма на посаді головного тренера.

За Астон Віллу Маркус Рашфорд відіграв 17 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Раніше стало відомо, що гравець Манчестер Юнайтед терміново залишив матч проти Ліона через операцію сина.

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