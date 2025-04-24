Х'юстон зрівняв рахунок у серії з Голден Стейт, чергові перемоги Бостона та Клівленда в плейоф НБА

В ніч на 24 квітня пройшли три матчі першого раунду плейоф НБА.

Незважаючи на попередню інформацію, Джейсон Тейтум все ж таки зазнав пошкодження зап'ястя. Тож Бостон не зміг розраховувати на свою зірку в другій грі серії з Орландо.

Проте навіть за відсутності Джей Ті команда Джо Маззулли впоралася із суперником, здобувши другу перемогу в протистоянні з Меджик.

Переможець регулярного сезону у Східній конференції Клівленд не мав проблем з Маямі, у якого 33 очки набрав Тайлер Хірро.

В останньому матчі ночі Х'юстон з 38 очками Джейлена Гріна доволі впевнено обіграв Голден Стейт. По ходу зустрічі травми зазнав Джиммі Батлер, який після важкого приземлення на паркет не зміг продовжити гру.

НБА – плейоф

перший раунд, 24 квітня

Бостон – Орландо 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29) – рахунок в серії 2-0

Клівленд – Маямі 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) – рахунок в серії 2-0

Х'юстон – Голден Стейт 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23) – рахунок в серії 1-1

Нагадаємо, що НБА також назвала ім'я баскетболіста, який отримав нагороду кращого клатчевого гравця сезону.