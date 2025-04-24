Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Х'юстон зрівняв рахунок у серії з Голден Стейт, чергові перемоги Бостона та Клівленда в плейоф НБА

Олексій Погорелов — 24 квітня 2025, 07:36
Джейлен Грін
Джейлен Грін
НБА

В ніч на 24 квітня пройшли три матчі першого раунду плейоф НБА.

Незважаючи на попередню інформацію, Джейсон Тейтум все ж таки зазнав пошкодження зап'ястя. Тож Бостон не зміг розраховувати на свою зірку в другій грі серії з Орландо.

Проте навіть за відсутності Джей Ті команда Джо Маззулли впоралася із суперником, здобувши другу перемогу в протистоянні з Меджик.

Переможець регулярного сезону у Східній конференції Клівленд не мав проблем з Маямі, у якого 33 очки набрав Тайлер Хірро.

В останньому матчі ночі Х'юстон з 38 очками Джейлена Гріна доволі впевнено обіграв Голден Стейт. По ходу зустрічі травми зазнав Джиммі Батлер, який після важкого приземлення на паркет не зміг продовжити гру.

НБА – плейоф
перший раунд, 24 квітня

Бостон – Орландо 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29) – рахунок в серії 2-0

Клівленд – Маямі 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) – рахунок в серії 2-0

Х'юстон – Голден Стейт 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23) – рахунок в серії 1-1

Нагадаємо, що НБА також назвала ім'я баскетболіста, який отримав нагороду кращого клатчевого гравця сезону.

баскетбол Х'юстон Рокетс Маямі Гіт Бостон Селтікс НБА Клівленд Кавальєрс Голден Стейт Ворріорз Орландо Меджик плейоф плейоф НБА

баскетбол

Лідер Нью-Йорк Нікс був визнаний найкращим клатчевим гравцем НБА
Монако обіграв Барселону, Олімпіакос переграв Реал у плейоф Євроліги
Визначився переможець Кубку Європи ФІБА
Барклі: Гаррісону треба прийняти поразку, припинити ходити на пресконференції та говорити про Дончича
Визначилися фіналісти Суперліги та учасники бронзового фіналу

Останні новини