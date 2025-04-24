Лос-Анджелес розгромив Едмонтон, Даллас повів у серії з Колорадо в Кубку Стенлі

Сьогодні, 24 квітня, відбулися три матчі в межах першого раунду Кубку Стенлі.

У першому поєдинку ночі Вашингтон знову закинув три шайби у ворота Монреаля, чого знову ж таки вистачило, щоб перемогти. Дублем відзначився Коннор МакМайкл.

Після двох дуже результативних зустрічей Колорадо та Даллас збавили темп, закинувши по одній шайбі за 60 хвилин матчу. В овертаймі гості вирвали перемогу та вийшли вперед у серії.

Найрезультативнішу гру ночі видали Лос-Анджелес та Едмонтон, які вісім разів на двох змусили суперника діставати шайбу з власних воріт. Кінгз впоралися із завданням краще, що принесло їм розгромну перемогу.

НХЛ – Кубок Стенлі

перший раунд, 24 квітня

Вашингтон – Монреаль 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) – рахунок у серії 2-0

Колорадо – Даллас 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) – рахунок у серії 1-2

Лос-Анджелес – Едмонтон 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) – рахунок у серії 2-0

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, збірна України U-18 здобула переконливу перемогу над командою Австрії в межах ЧС-2025.