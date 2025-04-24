Два важливі гравці Реала ризикують пропустити фінал Кубку Іспанії проти Барселони

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що участь Давіда Алаби та Едуардо Камавінги у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони перебуває під великим питанням.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Вчора, 23 квітня, у перерві гри проти Хетафе (1:0) в 33 турі Ла Ліги Алаба був замінений на Камавінгу через м'язове пошкодження. Але й сам хавбек не зміг дограти поєдинок через цю саму ж проблему, залишивши "бланкос" у меншості наприкінці зустрічі.

Після матчу Анчелотті припустив, що не зможе розраховувати на обох виконавців під час Ель Класіко.

"Подивимось завтра. У Камавінги та Алаби був м'язовий дискомфорт. Відновлення до суботи буде складним", – сказав Анчелотті.

Наставник також указав на те, що через проблеми Камавінги та Алаби, а також відсутність Ферлана Менді Реал залишиться з одним Франом Гарсією на позиції лівого захисника.

Нагадаємо, що в суботу, 26 квітня, Реал та Барселона зіграють у фіналі Кубку Іспанії. Старт гри запланований на 23:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що каталонський клуб узгодив новий контракт зі своїм головним тренером Гансі Фліком.