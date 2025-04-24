Лідер Нью-Йорк Нікс був визнаний найкращим клатчевим гравцем НБА

Захисник Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон став володарем трофею Джеррі Веста як найкращий клатчевий гравець НБА сезону-2024/25.

Про це повідомляє сайт ліги.

У регулярному сезоні-2024/25 Брансон в середньому набирав рекордні для НБА 5,6 очка в клатчі (ситуація, коли в останні п'ять хвилин матчу рахунок знаходиться в межах п'яти очок).

У цих випадках 28-річний баскетболіст також лідирував у лізі за кількістю кидків з гри (52), посів друге місце за загальною кількістю очок (156) і третє – за кількістю результативних передач (28).

Брансон влучив 51,5%кидків з гри і 84,0% з лінії штрафних під час клатчу. У 28 клатчевих іграх, в яких він брав участь, Нікс мають баланс перемог 17-11.

Jalen Brunson delivered when the lights shined brightest this season 🤩



The @nyknicks star guard is your 2024-25 Kia NBA Clutch Player of the Year!#KiaClutch | @Kia pic.twitter.com/KwMHbWZckI — NBA (@NBA) April 23, 2025

Загалом, Брансон в середньому набирав 26.0 очок і робив 7.3 передачі в 65 іграх цього сезону. Він посів восьме місце в НБА за середньою кількістю очок та передач за матч.

У голосуванні Джейлен Брансон отримав 426 очок (70 перших місць, 24 – других, 4 – третіх). Другим у голосуванні фінішував центровий Денвера Нікола Йокич (312 очок), третім – Ентоні Едвардс з Міннесоти (47).

Результати голосування за кращого клатчевого гравця НБА

НБА

Нагорода, яка вперше була вручена в сезоні-2022/23, відзначає гравця НБА, який найкраще виручає своїх партнерів по команді в кінцівках важких матчів. Глобальна медіа-панель зі 100 виборців обрає переможця на основі номінацій від головних тренерів НБА.

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, НБА видала першу сезонну нагороду, назвавши ім'я кращого шостого гравця сезону.