Кривбас підтвердив травму у легіонера

23-річний венесуельський вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза через травму вибув до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Легіонер зазнав ушкодження на тренуванні минулого тижня. Тоді він достроково завершив заняття та покинув поле за допомогою партнерів по команді.

Детальне обстеження показало надрив бічної звʼязки коліна. Ця травма не дозволить 23-річному футболісту грати у найближчі 5-6 тижнів.

Нагадаємо, Мендоза став гравцем Кривбаса взимку. 23 березня Глейкер дебютував за збірну Венесуели в матчі проти США у межах відбору на ЧС-2026.

Раніше була інформація про бажання іноземних гравців залишити криворізький клуб через постійні обстріли міста російськими загарбниками. Пізніше віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін повідомив, що всі легіонери знаходяться у розпорядженні команди.