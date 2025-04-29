Це якась загадка: Піхальонок – про допінг Мудрика
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок відреагував на ситуацію з позитивною допінг-пробою українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.
Про це футболіст розповів у коментарі SportArena.
"Після його відсторонення з ним не спілкувався. З хлопцями спілкувалися. Я знаю, що всі на сто відсотків впевнені, що він цього не приймав.
Як воно опинилось в організмі – це якась загадка. Я впевнений, що він цього не приймав", – розповів Піхальонок.
Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.
Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031-го. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), в якому відзначився голом.