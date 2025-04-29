Це якась загадка: Піхальонок – про допінг Мудрика

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок відреагував на ситуацію з позитивною допінг-пробою українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це футболіст розповів у коментарі SportArena.

"Після його відсторонення з ним не спілкувався. З хлопцями спілкувалися. Я знаю, що всі на сто відсотків впевнені, що він цього не приймав.

Як воно опинилось в організмі – це якась загадка. Я впевнений, що він цього не приймав", – розповів Піхальонок.