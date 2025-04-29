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Баварія близька до трансферу лідера Баєра

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 19:37
Баварія близька до трансферу лідера Баєра
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц близький до зміни клубу.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Гравець може перейти у Баварією вже цього літа. Зазначається, що сторони май же узгодили всі домовленості. Проте Баварія ще не досягла угоди з Баєром щодо суми трансферу гравця.

Також за ситуацією з Вірцом стежать Манчестер Сіті та Реал, які можуть зробити власні кроки.

Раніше повідомлялося, що Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 42 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

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