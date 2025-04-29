Баварія близька до трансферу лідера Баєра
Півзахисник Баєра Флоріан Вірц близький до зміни клубу.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Гравець може перейти у Баварією вже цього літа. Зазначається, що сторони май же узгодили всі домовленості. Проте Баварія ще не досягла угоди з Баєром щодо суми трансферу гравця.
Також за ситуацією з Вірцом стежать Манчестер Сіті та Реал, які можуть зробити власні кроки.
Раніше повідомлялося, що Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.
У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 42 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.
Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.