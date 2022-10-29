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ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 13:13 77 0
ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

Підрозділи Збройних Сил України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, повідомили представники фонду.

Квадрокоптери отримали три різні підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Вони допоможуть захисникам України ефективніше вести повітряну розвідку, виявляти позиції противника та коригувати роботу артилерії.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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