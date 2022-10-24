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ЗСУ отримали засоби зв’язку і розвідки за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 15:33 81 0
ЗСУ отримали засоби зв’язку і розвідки за сприяння Favbet Foundation

За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних Сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

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