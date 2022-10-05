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Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

Сьогодні 16:57 94 0
Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

Підрозділи Збройних Сил України, що утримують фронт на південному напрямку, за сприяння фонду Favbet Foundation отримали позашляховик Jeep Cherokee та чергову партію швидкісних квадрокоптерів, зарядних пристроїв, павербанків та інших корисних на передовій пристосувань.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Зокрема, ЗСУ отримали 5 швидкісних квадрокоптерів Faith 2S, 20 зарядних пристроїв на 12V з сонячними панелями і стільки ж павербанків. До місця розташування військових доставлено бензиновий генератор та 5 сучасних "буржуйок" для обігріву бійців у польових умовах.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

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