Заняття спортом і вживання алкоголю: що важливо знати

Джерело - Чемпіон.

Тренд на здоровий спосіб життя зростає, тож все більше і більше людей починають займатися спортом. Однак переважна кількість з них не надто поспішає відмовлятися від такої шкідливої звички як вживання алкоголю. Тим паче, у нашій культурі майже всі свята супроводжуються застіллями, що рідко проходять без алкогольних напоїв. Та наскільки безпечно поєднувати тренування і вживання алкоголю? Розповідаємо, що відбувається з організмом під час обох цих занять і яких правил варто дотримуватися тим, хто не збирається обирати між спортом і традиційним келихом пива щоп'ятниці.

Як алкоголь впливає на організм

Крім того, що алкогольні напої допомагають розслабитися, вони мають ще й такі ефекти:

уповільнення метаболізму і підвищення апетиту;

порушення синтезу білків;

погіршення якості процесу відновлення;

пригнічення імунітету.

Як бачите, вживання алкоголю значно знижує результат від тренувань. Тож якщо ви регулярно займаєтеся спортом, але при цьому полюбляєте розслабитися з друзями за келихом вина, ефект від фізичних навантажень буде нівелюватися й такий бажаний прогрес ви отримаєте значне пізніше, ніж хотілося б.

Чи можна вживати спиртні напої перед тренуванням

Ні. Перед фізичними навантаженнями вживання алкоголю суворо заборонено. По-перше, ви втрачаєте концентрацію та відчуття рівноваги. Через це дуже важко зосередитися на правильному виконанні вправ, що може призвести до травмування. Також значно сповільнюється реакція, тож зрозуміло, що після вживання алкогольних напоїв дуже важко досягти успіху в ігрових видах спорту.

Однак варто зазначити, що аеробні навантаження здатні пришвидшувати виведення токсинів з організму. Тому якщо вам потрібно відновитися після вечірки, корисним буде вийти на пробіжку, покататися на велосипеді, піти в басейн чи просто вирушити на тривалу прогулянку. Тільки краще це робити на наступний день після святкування. А у випадку похмілля взагалі варто перечекати 1-2 дні перед тим, як повертатися до тренувань.

Чи дозволено пити алкоголь після занять спортом

Іноді після виснажливого тренування так і хочеться зайти до бару й випити скляночку холодного пива. Але така звичка негативно впливає на здоров'я, зокрема на печінку. Після тренування печінка виводить з організму побічні продукти обміну речовин, що утворюються після навантажень. Тому цей орган і без алкоголю активно працює. А якщо "допомогти" печінці й випити щось спиртне, їй доведеться дуже і дуже важко. Більш того, печінка зупинить процес руйнування лактату і перетворення його на глюкозу. Внаслідок цього ваші м'язи не отримають якісного відновлення, а, навпаки, будуть боліти.

Ще одна причина відмовитися від алкоголю після тренування — зневоднення. Під час занять спортом ваше тіло втрачає дуже багато рідини, а також солей і мінералів. Спиртні напої лише прискорюють виведення рідини з організму, тож ви можете отримати зневоднення.

Правила безпечного вживання алкоголю

Звичайно, що повністю відмовитися від алкоголю вдається далеко не всім. Щоб не нашкодити здоров’ю і безпечно продовжувати тренуватися, дотримуйтеся цих правил:

якщо у вас заплановано застілля, відмовтеся у цей день від високоінтенсивних навантажень;

контролюйте кількість спожитого алкоголю;

не пийте, якщо відчуваєте голод, а між прийомами алкоголю обов'язково потрібно закусити, адже їжа уповільнює швидкість всмоктування спирту в кров;

пийте повільно та маленькими ковтками;

чергуйте споживання алкогольних і безалкогольних напоїв, наприклад, спочатку склянка соку, потім пів келиха вина і так по колу.

І головне — не зловживайте. Пам'ятайте, що у житті існує багато задоволень, які приносять не шкоду, а користь для здоров’я!