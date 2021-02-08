Кето-диета: что это, список продуктов и чем она может быть опасна

Джерело - Чемпіон.

Кето-диета сейчас является одной из самых популярных систем питания — ее придерживаются звезды и инфлюенсеры, пользователи социальных сетей даже объединяются в многотысячные группы, где делятся рецептами, положительными отзывами и невероятными результатами похудения. Однако все не так просто и безопасно. Разбираемся, что представляет собой кетогенная диета, что можно есть и подойдет ли она тем, кто занимается спортом.

Что такое кето-диета

Кето-диета — это система питания, которая предусматривает полный или почти полный отказ от углеводов. Потреблять нужно только продукты, содержащие белки и жиры. Это делается для того, чтобы довести организм до состояния кетоза. Во время такого состояния жиры превращаются в свободные жирные кислоты, а после этого — в кетоновые тела, которые организм начинает использовать вместо углеводов.

Что можно и нельзя есть: список продуктов

Меню кето-диеты состоит из продуктов, содержащих белки и жиры.

Разрешенные продукты:

яйца;

мясо;

рыба;

морепродукты;

зеленые овощи;

грибы;

орехи, семена;

растительное масло;

молочные продукты.

Запрещенные продукты:

фрукты;

полуфабрикаты;

хлеб;

выпечка;

сладости;

крахмалистые овощи: картофель, свекла и т.д .;

сухофрукты;

алкоголь.

Иногда разрешается потреблять небольшое количество углеводов в виде каш, овощей или несладких фруктов.

Рекомендуется, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 3 часа до сна.

Как правило, кето-диеты придерживаются в течение 3-х месяцев.

Что важно знать

Стоит понимать, что любая диета создана, прежде всего, для использования с медицинскими целями. Также и кето-диета является лечебным протоколом питания, который должен назначать врач. Она была создана для пациентов, которые имеют нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Паркинсона.

Согласно адептам кето-диеты, она эффективна для похудения и даже лечения многих болезней, например инсулинорезистентности. Если почитать отзывы, то может сложиться впечатление, что кето-диета — это чудодейственное средство, которое решит все проблемы. Но, чтобы довести организм до состояния кетоза, нужно снизить уровень сахара в крови до минимума и удерживать его низким в течение нескольких дней. А это, как известно, опасно для людей с сахарным диабетом. Также низкий уровень углеводов негативно сказывается на умственной деятельности, снижая внимание, концентрацию и память.

Кроме того, вводить организм в состояние кетоза необходимо под присмотром специалистов, с использованием приспособлений, контролирующих уровень кетоновых тел в крови. Ведь при очень высоком уровне кетоновых тел начинается окисление организма, что иногда может приводить к состоянию комы.

Тем, кто занимается спортом, также нежелательно увлекаться кетогенной диетой. Дело в том, что для тренировок организм нуждается в углеводах. Если их не получать, мышцы останутся без энергии для физических нагрузок. Именно поэтому при кето-диете противопоказаны силовые упражнения, которые для многих спортсменов являются ключевыми.

Вывод

Благодаря кетогенной диете действительно можно похудеть. Но придерживаться ее следует только под контролем специалиста и если для этого есть врачебные назначения. Не стоит самостоятельно и без предварительного обследования полностью исключать углеводы из рациона. Лучше просто заменить быстрые углеводы на медленные и отказаться от вредной пищи. А для спортсменов ничто не заменит полноценного и здорового питания.