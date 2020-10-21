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Подробный обзор Pin Up – особенности работы и выгодные предложения казино

Сьогодні 14:48 71 0
Подробный обзор Pin Up – особенности работы и выгодные предложения казино

Пин ап казино начало работать с 2016 году и принадлежит компании Carletta N. V. Это легальная контора, которая имеет лицензию от Antille Phone. Проверить лицензию можно по ссылке в логотипе Curacao eGaming.

Игровая площадка отличается высокой надежностью и качественным софтом. Личные данные каждого игрока защищены протоколом шифрования SSL.

Официальная страница Пин Ап

Официальный сайт казино имеет отличную графику, в которой сочетаются темные и светлые тона, приятные для глаз.

Главная страница содержит все предложения для игроков, а также рекламные объявления (бонусы, акции, призы и подарки). Здесь вы можете просмотреть перечень самых популярных игр.

Гемблинговая компания отличается удобным и качественным интерфейсом. Здесь есть слоты от лучших провайдеров мира – Belatra, NetEnt, Igrosoft, Endorphina и т.д. При желании вы можете воспользоваться демо-версией, в которой не нужно проходить авторизацию.

Как зарегистрироваться

Если вы хотите играть на реальные деньги, принимать участие в акциях и получать выгодные бонусы, необходимо пройти регистрацию.

Создать аккаунт можно через электронную почту или телефон. На официальном сайте Пин Ап необходимо внести всю запрашиваемую информацию, выбрать валюту, придумать уникальных логин и сложный пароль, затем отправить данные для подтверждения. Для завершения процесса регистрации перейдите по ссылке, которая придет на вашу электронку.

Поскольку официальный сайт регулярно попадает в блокировку, специалисты казино периодически разрабатывают зеркальные копии для входа на сайт. Найти актуальную ссылку можно через email, канал Телеграмм, вКонтакте или специалистов службы поддержки.

Бездеп и другие предложения

Каждый новичок получает 100% бонуса к первому пополнению счета. Активные игроки имеют отличную возможность регулярно получать фриспины, повышать свой уровень и выигрывать джекпоты.

Также казино постоянно предоставляет разнообразные промокоды как для регуляров, так и новичков. С помощью них можно получить стандартный бонус при создании аккаунта, дополнительные подарки, фриспины и др.

В казино действует выгодная система кэшбека по понедельникам. Процент выплат зависит от потраченной суммы денег, минимум – 5%.

Мобильная версия

Играть в казино можно со смартфона, используя мобильную версию или установленное приложение. Функционал и возможности мобильного клиента такие же, как и у браузерной версии.

Главное преимущество – вы сможете играть в любое время суток и в любом месте.

Вывод средств

Если вы ходите вывести выигранные деньги, сначала необходимо подать заявку на обработку. Сроки обработки минимальные, если это не первая заявка. Как правило, на кошельки электронных систем деньги заходят в течение 2-3 часов, на банковские карты – не раньше, чем через три рабочих дня.

Помните, что совершить кэшаут можно только тем способом, который был использован для пополнения баланса. Игрок получает выигрыш за вычетом налога.

Верификация

Чтобы вывести деньги не обязательно верифицировать аккаунт, однако компания может в любой момент потребовать пройти верификацию. В таком случае вам нужно предоставить качественные скан-копии:

  • Паспорта;

  • Банковской карты с двух сторон (если вы планируете использовать ее для совершения взаиморасчетов).

Служба поддержки

Связаться со специалистами саппорта можно несколькими способами:

  • Телеграмм;

  • Фейсбук;

  • Инстаграм;

  • ВКонтакте;

  • Через онлайн-чат или электронную почту.

 

Подробный обзор Pin Up поможет каждому новичку ознакомиться со всеми нюансами работы и предложениями казино, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с регистрацией, получением бонусов и другими моментами.

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