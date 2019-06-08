Справжня Love story

У півзахисника збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка романтичні відносини з журналісткою ТК Футбол Владою Седан.

Про це повідомляє Sportarena.

За інформацією видання, Зінченко давно знайомий з Седан. Ще в минулому році він виклав сторіз з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по Шахтарю - Миколою Матвієнком, В'ячеславом Таньковським, Андрієм Борячуком і Олександром Зубковим. Ось тільки тоді хавбек Ман Сіті був єдиним з компанії, які приїхали на відпочинок без другої половинки - на той момент журналістка зустрічалася з форвардом Андрієм Борячуком.

Також відомо, що Седан видалила всі фото з Instagram, там де так чи інакше згадувався Борячук.

Наскільки тривалі відносини між гравцем і журналісткою можна лише здогадуватися. Однак всередині травня вона виклала фото, де знаходиться з менеджером Ман Сіті Пепом Гвардіолою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С чемпионством, красавчик😁👌🏼 Публикация от @ v.lada_sedan 12 Май 2019 в 10:27 PDT

Влада Седан придбала популярність під час чемпіонату Європи 2016 завдяки цій фотографії.

Її справжнє прізвище - Щеглова, і на телеканалах Футбол вона стала активно з'являтися з минулого року.

Джерело - sportarena.