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Зінченко зустрічається з відомою українською журналісткою

Сьогодні 12:02 536 0
Справжня Love story
Зінченко зустрічається з відомою українською журналісткою

У півзахисника збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка романтичні відносини з журналісткою ТК Футбол Владою Седан.

Про це повідомляє Sportarena.

За інформацією видання, Зінченко давно знайомий з Седан. Ще в минулому році він виклав сторіз з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по Шахтарю - Миколою Матвієнком, В'ячеславом Таньковським, Андрієм Борячуком і Олександром Зубковим. Ось тільки тоді хавбек Ман Сіті був єдиним з компанії, які приїхали на відпочинок без другої половинки - на той момент журналістка зустрічалася з форвардом Андрієм Борячуком.

  Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі

Також відомо, що Седан видалила всі фото з Instagram, там де так чи інакше згадувався Борячук.

Наскільки тривалі відносини між гравцем і журналісткою можна лише здогадуватися. Однак всередині травня вона виклала фото, де знаходиться з менеджером Ман Сіті Пепом Гвардіолою.

 
 
 
 
 
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С чемпионством, красавчик😁👌🏼

Публикация от @ v.lada_sedan

Влада Седан придбала популярність під час чемпіонату Європи 2016 завдяки цій фотографії.

Її справжнє прізвище - Щеглова, і на телеканалах Футбол вона стала активно з'являтися з минулого року.

Джерело - sportarena.

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