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Енріке: Я обирав перших трьох гравців, які будуть пробивати пенальті

Сьогодні 10:25 213 0
Луїс Енріке прокоментував виліт з ЧС-2022 від Марокко в серії післяматчевих пенальті.
Енріке: Я обирав перших трьох гравців, які будуть пробивати пенальті
Фото - gettyimages
#Луїс Енріке

Джерело - tribuna.com.

Збірній Іспанії не пощастило у матчі проти Марокко в 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів головний тренер іспанців Луїс Енріке.

"Футбол — чудовий вид спорту, але з чітким відтінком того, що команда може перемагати, не атакуючи. Думаю, ми впоралися з грою, але хотілося б генерувати більше. Ми завдали одинадцять ударів, але лише один в площину воріт.

Сарабія пробив в штангу. Ми програли по пенальті, але я пишаюся своєю командою. Мені шкода тих, хто не зміг зіграти.

Вся відповідальність за пенальті на мені, тому що я обирав перших трьох гравців, які будуть пробивати. Решту обирали самі гравці, але ми навіть до четвертого удару не дійшли. Буну - чудовий воротар у серіях пенальті, і сьогодні він це підтвердив.

Ми виклалися на 100%. Вітаємо суперника з перемогою. Мені шкода вболівальників, тому що вони передали нам свою підтримку.

Зараз не час говорити про моє майбутнє. Я з нетерпінням чекаю повернення додому. Думаю, наступного тижня ми поговоримо про те, що може мати значення в майбутньому", - сказав Енріке.

Нагадаємо, збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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