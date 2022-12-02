Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Швейцарії святкувала перемогу над Сербією.

Матч завершився з рахунком 3:2. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Швейцарії з другого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група G, 3 тур

2 грудня, 2022 рік

Сербія - Швейцарія 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 20 Шакірі, 1:1 - 26 Мітрович, 2:1 - 35 Влахович, 2:2 - 44 Емболо, 2:3 - 48 Фройлер

Сербія: В. Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович (Гудель 55), Міленкович, Живковіч (Радоньїч 78), Лукіч, С. Мілінкович-Савич (Максімович 68), Костич, Тадич (Джурічич 78), А. Мітрович, Влаховіч (Йович 55)

Швейцарія: Кобель, Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес, Джака, Фройлер, Соу (Едімілсон 69), Шакірі (Закарія 69), Емболо (Окафор 90+6), Варгас (Фасснахт 83)

Попередження: С. Мілінкович-Савич 47, Павлович 56, Гудель 81, А. Мітрович 82 - Відмер 15, Варгас 34, Фройлер 48, Джака 90+4, Шер 90+9