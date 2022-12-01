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Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол Грізманна

Сьогодні 12:52 200 0
Федерація футболу Франції вимагає пояснень від ФІФА
Франція подала скаргу до ФІФА через скасований гол Грізманна
Фото - gettyimages
#Антуан Грізманн

Джерело - football24.ua.

Збірна Франції не змирилася з поразкою від Тунісу в рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022.

Про це повідомляє Eurosport.

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Федерація футболу Франції (FFF) хоче отримати чіткі пояснення дій арбітра наприкінці звітного поєдинку. Французи переконані, що гол Антуана Грізманна не можна було скасовувати, оскільки Туніс вже розіграв м'яч (гра поновилася). За таких умов протокол VAR забороняє перегляд відео.

"Ми написали скаргу щодо гола Антуана Грізманна, який помилково не зарахували, на наш погляд. Ця скарга має бути відправлена до ФІФА протягом 24 годин після закінчення матчу. Якщо гра відновилася, суддя не має права скористатися VAR, за винятком ситуації з вилученням гравця", – йдеться в заяві федерації футболу Франції.

Нагадаємо, Грізманн зіграв у 70 матчах збірної Франції поспіль.

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