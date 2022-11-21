Футболісти відмовились від пов'язки One Love через ризик отримання санкцій від ФІФА

Гравці розчаровані, але виявлятимуть свою підтримку іншими способами, - йдеться у заяві

Джерело - Standard Evening.

Федерації футболу Англії, Німеччини, Бельгії, Данії, Вельсу та Швейцарії заявили, що гравці їх команд не носитимуть капітанську пов'язку з написом One Love на матчах ЧС-2022 через ризик отримання санкцій від ФІФА.

Про це повдіомляє Standard Evening.

"ФІФА дуже чітко заявила, що накладатиме спортивні санкції, якщо наші капітани носитимуть такі пов’язки на ігровому полі. Ми були готові платити штрафи, які зазвичай передбачені порушення правил екіпірування, однак ми не можемо поставити наших гравців у ситуацію, коли вони можуть отримати жовту картку або будуть змушені залишити поле".

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"Ми дуже розчаровані рішенням, яке, на нашу думку, є безпрецедентним. У вересні ми написали лист до ФІФА, повідомивши їх про наше бажання носити цю пов’язку, але не отримали відповідь. Гравці розчаровані, але виявлятимуть свою підтримку іншими способами", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022.