Україна виграла жіночий командний залік на чемпіонаті Європи з боротьби

Українська збірна виграла командний залік за підсумками жіночої програми змагань на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби, які відбувалися 23-24 квітня.

За два дні українки завоювали аж шість золотих нагород, одну срібну та одну бронзову. Такий феноменальний результат дозволив жіночій команді набрати 193 бали.

Україна чотири роки поспіль не залишає шансів суперницям. Загалом українська збірна вдесяте виграла жіночий командний залік на Євро з боротьби.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 квітня, на найвищу сходинку п'єдесталу підійнялися Марія Єфремова (до 53 кілограмів), Ірина Коляденко (до 65 кілограмів) та Надія Соколовська (до 72 кілограмів).

Ще раніше нагороди найвищого ґатунку для синьо-жовтої команди принесли Оксана Лівач (до 50 кілограмів), Марія Винник (до 59 кілограмів) та Анастасія Алпєєва (до 76 кілограмів).

Додамо, що Євро-2026 з боротьби в Албанії триватиме до 26 квітня.