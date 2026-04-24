Єфремова принесла Україні четверте "золото" чемпіонату Європи-2026 з боротьби

Марія Єфремова стала авторкою четвертої золотої медалі у рамках чемпіонату Європи-2026 з боротьби.

У фіналі (до 53 кілограмів) українка здолала чинну чемпіонку континенту Марію Преволаракі з Греції, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Борчиня з Бахмута завоювала "золото" вже на своєму дебютному Євро. На шляху до фіналу Єфремова перемогла двох росіянок, а також представницю Іспанії.

Раніше нагороди найвищого гатунку для України принесли Оксана Лівач (до 50 кілограмів), Марія Винник (до 59 кілограмів) та Анастасія Алпєєва (до 76 кілограмів).

Загалом в українській скарбничці тепер вісім нагород чемпіонату Європи-2026: чотири "золота", одне "срібло" та три "бронзи".

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.