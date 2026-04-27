Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби

Софія Кулай — 27 квітня 2026, 09:41
Українська збірна феноменально завершила для себе чемпіонат Європи-2026 з боротьби.

Синьо-жовта команда завоювала аж 11 медалей престижного турніру, з них шість були найвищого ґатунку. Цікаво, що усі золоті нагороди були здобуті у жіночих змаганнях. Їх авторками стали Оксана Лівач, Анастасія Алпєєва, Марія Єфремова, Марія Винник, Ірина Коляденко та Надія Соколовська.

Єдине "срібло" принесла Лілія Маланчук, а ще чотири "бронзи" – Соломія Винник, Ярослав Фільчаков, Михайло Вишнивецький та Владлен Козлюк.

Завдяки такому відмінному виступу Україна вперше в історії тріумфувала у медальному заліку Євро.

Нагадаємо, що торік українська збірна здобула 9 нагород та фінішувала другою у медальному заліку, який виграв Азербайджан (13 медалей).

Раніше повідомлялось, що українські борчині виграли загальний командний залік Євро-2026.

Читайте також :
Ексклюзив Змусила росіянку слухати гімн України: Лівач – про "золото" Євро-2026 та патріотичний напис на руці
Змусила росіянку слухати гімн України: Лівач – про "золото" Євро-2026 та патріотичний напис на руці
Оксана Лівач: Синці зійдуть, а титул чемпіонки залишиться назавжди
Україна виграла жіночий командний залік на чемпіонаті Європи з боротьби
Третє "золото" України за день: Соколовська – чемпіонка Європи-2026 з боротьби
Єфремова принесла Україні четверте "золото" чемпіонату Європи-2026 з боротьби

