У США чемпіоном з боротьби став хлопець, який у дитинстві ледь не помер після нападу шимпанзе
Молодий борець Дунія Сібомана став однією з найобговорюваніших історій у спорті після свого стрімкого прориву на міжнародному рівні. 18-річний спортсмен, який у дитинстві пережив жорстокий напад тварин, сьогодні здобуває титули та привертає увагу всього світу.
У шість років Сібомана зазнав нападу зграї шимпанзе в Демократична Республіка Конго. Внаслідок трагедії він отримав важкі травми обличчя, а також втратив рідного брата та кузена. Після цього хлопець тривалий час стикався з соціальною ізоляцією через свій вигляд.
У віці восьми років його перевезли до США в межах благодійної програми, де лікарі провели понад десять складних операцій з реконструкції обличчя.
Згодом Сібомана почав займатися вільною боротьбою, поступово досягнувши високого рівня.
У 2026 році він здобув значні успіхи, вигравши національний чемпіонат, а також дві золоті медалі чемпіонату Африки – серед молоді та дорослих. За три дні спортсмен провів серію поєдинків із переконливою перевагою.
Наразі Сібомана продовжує кар'єру та відкрито розповідає про своє минуле, поєднуючи спортивні досягнення з особистою історією, яка привернула широку увагу спортивної спільноти.
