Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

У США чемпіоном з боротьби став хлопець, який у дитинстві ледь не помер після нападу шимпанзе

Богдан Войченко — 4 травня 2026, 15:11
Instagram
У США чемпіоном з боротьби став хлопець, який у дитинстві ледь не помер після нападу шимпанзе

Молодий борець Дунія Сібомана став однією з найобговорюваніших історій у спорті після свого стрімкого прориву на міжнародному рівні. 18-річний спортсмен, який у дитинстві пережив жорстокий напад тварин, сьогодні здобуває титули та привертає увагу всього світу.

У шість років Сібомана зазнав нападу зграї шимпанзе в Демократична Республіка Конго. Внаслідок трагедії він отримав важкі травми обличчя, а також втратив рідного брата та кузена. Після цього хлопець тривалий час стикався з соціальною ізоляцією через свій вигляд.

У віці восьми років його перевезли до США в межах благодійної програми, де лікарі провели понад десять складних операцій з реконструкції обличчя.

Згодом Сібомана почав займатися вільною боротьбою, поступово досягнувши високого рівня.

У 2026 році він здобув значні успіхи, вигравши національний чемпіонат, а також дві золоті медалі чемпіонату Африки серед молоді та дорослих. За три дні спортсмен провів серію поєдинків із переконливою перевагою.

Наразі Сібомана продовжує кар'єру та відкрито розповідає про своє минуле, поєднуючи спортивні досягнення з особистою історією, яка привернула широку увагу спортивної спільноти.

Читайте також :
Відео Фото Історія дня. Як легенда снукеру ледь не зруйнував свою кар’єру приїздом до Києва

Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк дебютує в ММА на турнірі в Києві.

Суперником зіркового українця стане ізраїльтянин Хаїм Гозалі. Сам турнір відбудеться 11 липня.

боротьба ВІДЕО США Історія дня