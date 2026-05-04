У США чемпіоном з боротьби став хлопець, який у дитинстві ледь не помер після нападу шимпанзе

Молодий борець Дунія Сібомана став однією з найобговорюваніших історій у спорті після свого стрімкого прориву на міжнародному рівні. 18-річний спортсмен, який у дитинстві пережив жорстокий напад тварин, сьогодні здобуває титули та привертає увагу всього світу.

У шість років Сібомана зазнав нападу зграї шимпанзе в Демократична Республіка Конго. Внаслідок трагедії він отримав важкі травми обличчя, а також втратив рідного брата та кузена. Після цього хлопець тривалий час стикався з соціальною ізоляцією через свій вигляд.

У віці восьми років його перевезли до США в межах благодійної програми, де лікарі провели понад десять складних операцій з реконструкції обличчя.

Dunia Sibomana-Rodriguez, who survives deadly chimpanzee attack at 6 becomes national wrestling champion at 18 pic.twitter.com/LmxbhvZzlh — SKI (@skiistiredasf) April 18, 2026

Згодом Сібомана почав займатися вільною боротьбою, поступово досягнувши високого рівня.

У 2026 році він здобув значні успіхи, вигравши національний чемпіонат, а також дві золоті медалі чемпіонату Африки – серед молоді та дорослих. За три дні спортсмен провів серію поєдинків із переконливою перевагою.

😱 On lui a tout pris enfant… il est devenu champion des États-Unis 🏆



Certaines personnes ne gagnent pas seulement des titres… elles gagnent contre le destin.



À 6 ans, Dunia Sibomana est attaqué par des chimpanzés au Congo. Il perd une partie de son visage, plusieurs doigts,… pic.twitter.com/kayaHpyt8P — Ulysse 🔱 (@UlysseEclaireur) April 26, 2026

Наразі Сібомана продовжує кар'єру та відкрито розповідає про своє минуле, поєднуючи спортивні досягнення з особистою історією, яка привернула широку увагу спортивної спільноти.

