Алпєєва здобула третє золото для України на чемпіонаті Європи-2026

Українка Анастасія Алпєєва здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 76 кг.

У вирішальній сутичці українка здолала триразову медалістку континентальної першості Александру Ангел з Румунії.

Алпєєва повторила свій торішній успіх, де здобула "золото" Євро у поєдинку з Ясемін Адар з Туреччини.

Для України – це третя перемога на турнірі. Раніше триразовою чемпіонкою першості у категорії до 50 кг стала Оксана Лівач. Також свій фінал виграла Марія Винник.

Як відомо, Україна вийшла у 7 з 10 можливих фіналів за "золото" на Євро-2026.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня. Наразі в активі "синьо-жовтих" 5 медалей.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.