Оксана Лівач: Синці зійдуть, а титул чемпіонки залишиться назавжди

Після виграшу третьої в кар'єрі золотої медалі чемпіонату Європи з боротьби Оксана Лівач поділилася емоціями від фіналу, оцінила свій шлях на турнірі та розповіла, наскільки складними були сутички на континентальній першості.

В ексклюзивному флеш-інтерв'ю для "Чемпіона" 28-річна українська борчиня також згадала попередні чемпіонства, пояснила, що допомогло їй зберегти форму після Олімпіади в Парижі, а також окреслила свої подальші цілі.

– Твої емоції після перемоги бачили всі. Що тоді було на душі?

– Я просто насолоджувалася кожним моментом на цьому чемпіонаті. Мені було цікаво проводити кожний поєдинок. Емоційна була сутичка зі спортсменкою ворожої країни – непростий суперник і досить принципова зустріч, тому переможні емоції почалися ще з того моменту. У фіналі вдалося розібрати представницю Туреччини в технічній перевазі. Поєдинок закінчився достроково, тому очевидно, що у мене залишилося ще повно сил, і я просто не могла стримати свої емоції радості, з якими я хотіла поділитися з усіма довкола. Емоції радості, перемоги та енергії, мабуть, взяли гору, втім, вийшло порадувати та принести посмішки для всіх вболівальників.

– Ти вже триразова чемпіонка Європи. Яке з чемпіонств для тебе далося найскладніше?

– Перше чемпіонство було ще у 2019-му, тоді для мене ця медаль була зовсім неочікуваною. А вже наступна медаль у 2025-му. Тоді ця нагорода вже наче на зовсім іншому рівні – інше сприйняття. Зараз же я підтвердила свій високий рівень, що для мене важливо. До кожного змагання були пророблені своя робота та якийсь певний аналіз, тому для мене кожний чемпіонат складний, крім того, у мене досить непроста конкурентна вагова категорія.

– Фінальний поєдинок із туркинею, вона боролася дуже брудно. Як ти оціниш ці її дії і загалом цю сутичку? Скільки разів раніше боролася вже з нею? Який загальний рахунок?

– Коли виходиш з представницями Туреччини, завжди потрібно очікувати жорсткої та брудної боротьби, тому початок моєї сутички розпочався саме так. Спочатку пальці в очі, потім за волосся, а потім – заломи пальців. І чомусь суддя її за це не карав. Також у боротьбі ми зіткнулися, і у мене з'явилося розсічення, тож два рази зупиняли поєдинок. Загалом неприємно, але я вийшла переможницею. Синці на обличчі за тиждень зійдуть, а титул чемпіонки залишиться зі мною назавжди.

– Якщо загалом говорити про твій шлях на чемпіонаті Європи, яким він був?

– Першу зустріч провела з призеркою чемпіонатів Європи та світу U-23, швейцаркою Джунго. Наступна зустріч, вже на стадії півфіналу, була досить принциповою та важливою проти суперниці з ворожої країни-агресорки Смірнової – вона бронзова призерка чемпіонату світу 2025 року. Перед турніром я знала, що ми потенційно можемо зустрітися у 1/2 фіналу, тому що за критеріями рейтингової системи ми потрапили в одну підгрупу. А у фіналі я зустрілась із туркинею, також чинною бронзовою призеркою останнього чемпіонату світу. Тому шлях був досить непростий.

– Який із поєдинків був для тебе найбільш складним на цьому ЧЄ?

– Не можу виділити. Якщо подивитись за рахунком, то найважчим був поєдинок з країни-агресора – 6:2. А фінальний був складним, мабуть, більше у плані налаштування. Важливість завоювати "золото" знову додавала важливості поєдинку – все-таки фінал.

– Я памʼятаю тебе після Олімпіади в Парижі, як ти казала, що тобі потрібен час, відпочинок. Вже зараз ти готова знову боротися за ліцензію і потім медаль ОІ?

– Те, що я говорила, що потрібно відпочити – так, але я посиділа місяць без тренувань і знову повернулася до режиму, після чого виграла вже два чемпіонати Європи. За цей період змогла набрати вже певні кондиції, загалом не відчуваю якогось виснаження, навпаки – піднесення. Я в оптимальних кондиціях, тому будемо планувати подальші кроки до олімпійського циклу. У нас трошки змінилися правила виборювання ліцензії, тому цей процес, думаю, розпочнеться вже від початку 2027 року.

– Які змагання можеш виділити і які твої головні амбіції на цей сезон?

– Континентальна першість взята, залишилася світова. Зі спортсменами з Азії завжди складно, але ми потроху підбираємося і, можливо, в чомусь вже кращі, тому повністю можемо з ними впевнено конкурувати. Планую працювати точково та поступово вдосконалюватися.

– Наша збірна знову перша в командному заліку. Це додає особливої мотивації та натхнення?

– Наша команда з розгромним відривом взяла європейську першість. Ми неодноразово були на вершині пʼєдесталу в команді, але вже встановили історичний момент: вперше в історії континентальної першості взяли 6 золотих нагород та виграли 8 медалей з 10 можливих. Це показує високий рівень нашої команди та професіоналізм. І мене насправді дуже потішили виступи наших дівчат на цьому чемпіонаті. Рада за виступ нашої команди.