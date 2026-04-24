Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Боротьба

Третє "золото" України за день: Соколовська – чемпіонка Європи-2026 з боротьби

Софія Кулай — 24 квітня 2026, 21:42
instagram.com/ukr_wrestling_association

Надія Соколовська завоювала золоту медаль Євро-2026 з боротьби в албанській Тирані.

У фіналі українська борчиня, яка є абсолютною дебютанткою дорослих чемпіонатів Європи, перемогла польську суперницю Вікторію Холуй 5:3 у ваговій категорії до 72 кілограмів.

Раніше у 2026 році Соколовська здобула "золото" молодіжного Євро з боротьби (до 76 кілограмів).

На шляху до золотого фіналу, у якому українка тріумфувала, Надія була сильнішою за опоненток із Італії, Словаччини та Росії.

Соколовська принесла Україні вже третє "золото" за ігровий день 24 квітня. Також сьогодні тріумфували Марія Єфремова та Ірина Коляденко.

Ще раніше нагороди найвищого ґатунку для синьо-жовтої команди принесли Оксана Лівач (до 50 кілограмів), Марія Винник (до 59 кілограмів) та Анастасія Алпєєва (до 76 кілограмів).

Додамо, що Євро-2026 з боротьби в Албанії триватиме до 26 квітня.

боротьба Надія Соколовська Вільна боротьба

боротьба

Останні новини