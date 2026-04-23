Лівач втретє стала чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Оксана Лівач здобула перемогу у фіналі чемпіонату Європи з боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

У вирішальній сутичці українська спортсменка перемогла представницю Туреччини Евін Демірхан – бронзову призерку чемпіонату світу 2025 року.

Це перше "золото" України на турнірі. Наразі у "синьо-жовтих" вже чотири медалі.

Відзначимо, що Лівач втретє стала чемпіонкою Європи, вперше вона завоювала титул континентальної першості у 2019 році та повторила свій успіх у 2025 році. Загалом це був її пятий фінал на Євро.

Чемпіонат Європи в албанській Тирані стартував 20 квітня та буде тривати до 26 квітня.

Нагадаємо, минулого року Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з боротьби.